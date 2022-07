Descartan llegada de Orbelín

El directivo también dejó en claro que el mexicano Orbelín Pineda, actual jugador del Celta de Vigo, de la Liga de España, finalmente no llegará al Rebaño sagrado.

No se habla más de ese tema, ellos nos buscaron y después de una plática, se cortó, no va a haber Orbelín en Chivas. No se ha llegado a un acuerdo y se descarta esa posibilidad , detalló.

Por otro lado, el defensa rojiblanco Luis Olivas aseguró que pese a la escasez de refuerzos para la siguiente temporada, el plantel tapatío es muy competitivo posición por posición , y afirmó que los canteranos están preparados para ser titulares.

Conforme pasa el tiempo asumimos una responsabilidad mayor y también levantamos la mano para decir que la cantera está presente, tenemos calidad. La convivencia con los más experimentados es buena y aprendemos, eso nos ayuda a tener una competencia sana , comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, el zaguero reconoció que el equipo rojiblanco está en deuda con su público, y prometió que en el siguiente certamen tratarán de obtener mejores resultados.

Hemos quedado a deber a la afición, no les hemos respondido, pe-ro este torneo será diferente, estamos enfocados en tener un buen inicio y ser regulares; las palabras están de más, hay que demostrarlo dentro del campo , aseveró.

Chivas iniciará su participación en el torneo de Apertura 2022 este sábado cuando reciba a FC Juárez en el estadio Akron.