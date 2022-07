Loredo nació en México y se formó como entrenador en la Escuela Nacional de Directores Técnicos, fue auxiliar en Puebla, Toros Neza e incluso fue parte de la dirección encargada de fuerzas básicas en Pumas. No obstante, el trampolín para crecer lo encontró en Guatemala, donde radica desde hace nueve años.

Cuando no obtienes resultados es difícil, pues siempre nuestros patrocinios dependen mucho de estos. Ahora espero que las marcas se acerquen a Guatemala, hay que afrontar las cosas como vienen, le deseo lo mejor a México, pero con todo el respeto, también a Guatemala , mencionó el entrenador a la estación de radio W Deportes.

La frase de Loredo no hace referencia a una traición a su país de nacimiento, sino al agradecimiento que tiene con Centroamérica, donde ha logrado forjar una carrera como director técnico. Sin embargo, reconoció que la derrota del Tricolor en el Premundial Sub-20 es un golpe fuerte para el futbol mexicano, aunque le abre las puertas al desarrollo para los guatemaltecos.

En México no tuve la fortuna de que me hablaran, pero tampoco toqué puertas, siempre alguien me buscaba , indicó. Después de un paso por varios clubes de la Liga Mx, llegó una propuesta de la Universidad de San Carlos en Guatemala y así salieron más oportunidades, ahora estoy más tranquilo en Centroamérica .

Con soberbia

Aunque el arquero guatemalteco Jorge Moreno afirmó que los mexicanos actuaron con soberbia en el duelo del miércoles, Loredo negó esa situación e incluso aseguró que platicó una noche antes con Luis Pérez, técnico tricolor de la selección Sub-20.

Ahora los guatemaltecos están contentos, pues es un logro que se merecían, nos costó un poco el inicio del torneo y nos levantamos , agregó Loredo.

Guatemala buscará dar otro paso histórico en el balompié cuando enfrente hoy a República Dominicana en la semifinal del Premundial. El otro finalista saldrá de la llave entre el anfitrión Honduras y Estados Unidos, el cual buscará el tricampeonato.

Los semifinalistas ya tienen asegurado su pase al Mundial de Indonesia 2023, mientras los finalistas conseguirán el boleto a los Juegos Olímpicos de 2024.