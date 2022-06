Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 30 de junio de 2022, p. 13

La prevalencia de una visión adultocentrista , que tiende a invalidar las realidades, vivencias y opiniones de las infancias y adolescencias, aunado a los prejuicios y discriminación hacia la comunidad LGBT+ y a la negación de que los niños, niñas y adolescentes puedan tener preferencias u orientaciones diferentes a la heteronormada, inciden en que la niñez diversa no revele su sentir, consideraron Rubén Maza de It Gets Better Mx y Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia.

En un encuentro en línea realizado en el contexto del mes del Orgullo LGBT+, Maza dijo que “en México tenemos jurídicamente protegido el libre desarrollo de la personalidad, pero los seguimos relegando, sin considerar sus necesidades, pensando de forma muy adultocentrista.