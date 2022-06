Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 30 de junio de 2022, p. 11

Por la transformación ambiental, México tendrá pérdidas multimillonarias debido a las inundaciones costeras, el daño a los cultivos y el calentamiento, consideró el académico Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al participar en el foro A 10 años de la promulgación de la Ley General de Cambio Climático, presente y futuro , celebrado en la Cámara de Diputados, estimó que es insuficiente el esfuerzo del país contra ese fenómeno.

Julia Carabias, ex secretaria del Medio Ambiente, aseveró que hay un freno, una regresión que no permitirá cumplir con los Acuerdos de París. Pese a ello, no se escucha a la ciencia y a las organizaciones sociales. Advirtió que en las próximas elecciones no puede haber candidato, partido o coalición cuya plataforma electoral no incluya los temas ecológicos.

Alberto Cárdenas, también ex secretario de Medio Ambiente, señaló que debe convencerse a quien decide que recargue los presupuestos para este sector.

Ante diputados y senadores, Francisco Estrada subrayó que la temperatura promedio de México aumenta a una velocidad más alta que la del planeta. Desde la promulgación de la citada legislación, se ha incrementado en 0.5 grados. Por el tamaño del problema, muchas regiones del país tendrán una merma de 5 por ciento del PIB cada año.