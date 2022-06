La titular de la Secretaría de Educación Pública recordó que hace 40 años, cuando recibió su nombramiento como docente, experimentó la misma emoción al concluir sus estudios y dimensionar la responsabilidad de desarrollar sus actividades frente a grupo.

Adela Piña Bernal, quien encabeza la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), sostuvo que los instrumentos de valoración en esta unidad no los hacemos de escritorio , sino maestros frente a grupo. Enfatizó que los procesos que se llevan a cabo en la Usicamm no son un examen; eso es, solamente, un elemento multifactorial que no determina el ingreso ni es determinante para el ascenso o para un cargo .