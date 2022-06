Expuso que hay evidencias tangibles de la coordinación de la administración estatal actual con la estrategia de seguridad y construcción de la paz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Refirió que el gobierno del estado “hizo un operativo hace dos meses, en conjunto con la Marina, y se decomisó a El Chueco todo un arsenal de grueso calibre; no tuvimos éxito en su captura, pero logramos establecer sus principales puntos de contacto. Siempre hemos estado sobre él”.

En este contexto, la Guardia Nacional informó que durante un operativo para capturar a El Chueco, el lunes aprehendió a Lindolfo Reyes, ex diputado local y ex alcalde panista de Choix, Sinaloa, municipio fronterizo con Chihuahua, en la zona serrana de Urique, al encontrarlo en posesión de 2.5 millones de pesos en efectivo, cuya procedencia no pudo justificar.