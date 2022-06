Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 30 de junio de 2022, p. 5

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó este miércoles nuevas revisiones a camiones de carga que llegan por la frontera de México, dos días después de la tragedia en la que fallecieron 53 migrantes.

Texas está otra vez tomando medidas sin precedente para abordar la catástrofe fronteriza de (presidente Joe) Biden , informó el gobernador republicano a través de su cuenta de Twitter.

Detalló que habrá puntos de control adicionales, equipos de ataque para detectar y detener cruces ilegales e incluso más kilómetros de alambre de púas en el Río Grande. Mientras Biden ignore esta crisis, Texas asegurará la frontera , manifestó el gobernador de ese estado.

Abbott anotó que los operativos se enfocarán en vehículos como en el que murieron 53 hombres, mujeres y niños en San Antonio el lunes pasado.

El estado de la Estrella Solitaria no se quedará de brazos cruzados mientras el gobierno federal opta por ignorar la cantidad histórica de cruces ilegales, el contrabando de personas y el narcotráfico de fentanilo letal desde México hacia Estados Unidos , señaló.

Estos nuevos operativos se realizarán luego de que en abril pasado el mismo gobernador implementó de forma unilateral revisiones a camiones de carga, lo cual causó un caos comercial porque se aplicaron en los puentes fronterizos, donde transitan hacía Estados Unidos mercancías perecederas con valor de 9 mil millones de dólares todos los días.

La medida fue levantada, luego de que los gobiernos de estado mexicanos ofrecieron reforzar su seguridad migratoria.

Me parece que el gobernador de Texas se equivoca al querer politizar un tema de una tristeza como la que acaba de pasar y que por eso empezará una revisión de otra naturaleza. Creo que el problema estriba en otro lado y tiene que ver con temas migratorios , declaró la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier Carrillo, en un panel sobre el avance de la implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en dos años.

La implementación del T-MEC avanza por buen camino; no obstante, teniendo no solamente esta grandísima frontera y esta cantidad enorme de comercio, siempre presenta retos importantes y hoy acabamos de vivir la prueba de ello, la tentación de aplicar medidas restrictivas al comercio para proteger al sector agropecuario, sobre todo por la decisión del gobernador de Texas, la decisión de politizar el comercio cuando el comercio no tiene que ver con la política , comentó la funcionaria.