En la mañanera de ayer el presidente López Obrador explicó que “el propósito es que el año próximo podamos procesar toda nuestra materia prima y no comprar gasolinas ni diésel (en el extranjero), porque estamos previendo que se va a prolongar la crisis de precios altos en combustibles, porque no hay capacidad suficiente de refinación en el mundo, se dejó de invertir en refinerías. Influyó, ya lo dije, no fue eso lo decisivo, pero sí influyó, el hecho de que se pensaba que iba a avanzar más rápido la transición energética, que ya no se iba a necesitar el petróleo, que los carros eléctricos iban a predominar, que ya no se iba a consumir petróleo y entonces… Además, vino la pandemia, se cae el precio del petróleo, muchas refinerías se pusieron en venta. Por eso compramos la de Deer Park o la parte de las acciones, porque fue una buena compra, o sea, este año prácticamente ya se obtiene lo que se destinó para comprarla, porque ahora refinar es un gran negocio”.

Dejaron de invertir en refinerías, apuntó, y ahora es un doble problema, porque hay que sacar petróleo. Ayer estaba yo leyendo que el señor Buffett, de estos multimillonarios, ya está de nuevo invirtiendo en petróleo. Entonces, no sólo hay que extraer petróleo para cubrir la demanda, sino que hay que refinarlo, porque no se le puede poner petróleo crudo a los carros. Entonces, nosotros tenemos posibilidad de refinar toda nuestra materia prima en 2023, el año próximo. ¿Por qué el año próximo? Porque vamos a tener ya completamente terminadas las obras de modernización de las seis refinerías que existen. Desde que llegamos hemos invertido como 40, 50 mil millones de pesos. Fue también un acierto, porque si las hubiésemos dejado como estaban, pues estaríamos procesando 20 por ciento de su capacidad de estas refinerías; las encontramos en 30 por ciento y ahora las tenemos al doble y las vamos a llevar a más de 80 por ciento .

Las rebanadas del pastel

Se informa que un equipo de la Fiscalía General de la República se trasladó a Texas para investigar la muerte de al menos 51 personas (entre ellas 27 mexicanos) dentro de un tráiler. Bien, pero no vaya a ser que la FGR crea que se trata del caso Lozoya, porque entonces tal indagatoria nunca llegará a buen puerto.

