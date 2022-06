L

a Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) concluye hoy su cumbre en Madrid y es todo lo contrario de la imagen de unidad, cohesión y espíritu marcial difundida por la propaganda de guerra imperialista, omnipresente y uniformada al milímetro, en los medios hegemónicos de Occidente . Algo parecido a sus sanciones bumerán contra Rusia. Tras las sonrisas para la foto de los mediocres gobernantes de Estados Unidos (EU), Europa y sus invitados asiáticos a esta mascarada, está su resistencia a admitir el fin de la unipolaridad , proclamado en forma categórica por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el prestigioso Foro de San Petersburgo. Y también la inútil, pero peligrosa, negativa a aceptar el mundo multipolar y multicéntrico, una realidad no acabada pero que tiende a consolidarse. Las sonrisas y risas de los líderes otanianos no pueden ocultar su temor a la derrota militar que ven venir en Ucrania, a la que han convertido en instrumento –y dolorosa víctima– de su arremetida contra Rusia casi desde el colapso de la URSS, por la que siempre sintieron fobia, ahora exacerbada de forma patológica.

Justamente, la importancia de esta cumbre radica en su intento desesperado, convertido oficialmente en nueva estrategia de la alianza, de crear una coalición militar global contra Moscú, que, por supuesto, apunte también a China como enemigo estratégico principal a vencer, pues en lo económico y lo científico va camino de adelantar mucho a Washington y ya lo supera en varios campos fundamentales. Sin contar la notable superioridad, si le creemos a numerosos expertos occidentales, de los misiles hipersónicos rusos –indistintamente capaces de portar, o no, armas nucleares–, y, también, de varios de sus exponentes de armamento convencional.

La presencia en la cumbre de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur responde no sólo a su apoyo a Ucrania contra Rusia, sino también al fuerte ascenso de China en la región Indo-Pacífico; así como a los planes estadunidenses para un eventual conflicto por Taiwán, territorio reconocidamente chino, que Pekín reivindica de manera categórica y solemne pero donde ­Washington no cesa de montar provocaciones. La cacareada incorporación de Suecia y Finlandia, aunque comporta una grave provocación contra Rusia, como el torrente de armas pesadas hacia Ucrania para regocijo de la industria armamentista, no cambian sustancialmente la correlación militar de fuerzas, pero sí contribuyen a agravar y prolongar el conflicto bélico en Europa, a una eventual extensión territorial del teatro de operaciones militares y a aumentar el riesgo de una guerra nuclear.