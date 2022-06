Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de junio de 2022, p. 21

Todo el sistema financiero enfrentará repercusiones por la subida en la tasa de interés del Banco de México (BdeM), medida que busca limitar la oferta de dinero para contener la inflación, adelantó Jorge Arce, presidente del consejo y director general de HSBC México.

El BdeM está tratando de llevar una lucha frontal contra la inflación, sin duda alguna, al subir tasas quiere disminuir la base monetaria y la oferta de dinero, eso va a tener una repercusión en todo el sistema.

Planteó que los bancos buscan contener el incremento de tasas al consumidor con el fin que estos no se vean afectados.

Sin embargo, que no quepa duda, cuando hay tasas altas para pelear contra la inflación, sí afectará las tasas del mercado y la oferta de dinero , apuntó el directivo en una conferencia conjunta con la Condusef y el Inmujeres.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que, a la primera quincena de junio, la inflación se situó en 7.88 por ciento anual.