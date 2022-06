Alonso Urrutia y Emir Olivares

Jueves 30 de junio de 2022

Con la proyección de que los altos precios del petróleo se prolongarán más allá de las estimaciones originales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó su política energética, la cual permitirá la refinación en México de todo el combustible que se consume, para que en 2023 ya no se importen gasolinas. La rehabilitación de seis refinerías para duplicar su producción; la construcción de la refinería Olmeca y adquirir Deer Park son claves en un proceso que representará un gran desafío .

No será fácil alcanzar el objetivo, reconoció, en virtud de que la reactivación de la economía genera un mayor consumo de combustible y, como no les resulta a los importadores que tienen permisos, ellos no están introduciendo gasolinas, es Pemex la que está garantizando el abasto .

En la última etapa del periodo neoliberal se desplomó la extracción de petróleo de 3.4 millones de barriles diarios a 1.7 millones al inicio de su administración, censuró.

Inversión de 50 mil mdp