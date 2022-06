Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 30 de junio de 2022, p. a11

Con hasta cuatro meses de retraso y ante la posibilidad de no jugar el torneo Apertura 2022, que comienza este viernes, la directiva de Bravos de Ciudad Juárez comenzó a pagar los adeudos que tiene con varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico anterior.

Yo acudí a la Asociación Mexicana de Futbolistas, pero nunca me respondieron el mensaje que les dejé y ya no quise contar con ellos. A la Federación Mexicana de Futbol no le interesan estos casos, los jugadores teníamos que arreglar esto como pudiéramos , dijo bajo anonimato a La Jornada uno de los jugadores afectados.

El jugador detalló que el club había prometido saldar la deuda desde el viernes pasado, sin embargo con la excusa de que rebotó el pago no cumplieron con el acuerdo. Después de una segunda negociación, la directiva hizo un primer depósito el miércoles por la tarde, pero falta una parte por liquidar.

El portal Espn señaló que más de 10 jugadores exigieron el pa-go de adeudos que iban de uno a más de cuatro meses de salario. Entre los afectados está el arquero Hugo González, quien incluso regresó a Monterrey.