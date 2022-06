Afp y Ap

Jueves 30 de junio de 2022

Londres. El serbio Novak Djokovic, vigente campeón de Wimbledon, pasó cómodamente a la tercera ronda del Grand Slam sobre hierba, torneo que la nueva estrella del tenis español, Carlos Alcaraz, quien nunca había llegado tan lejos, aseguró estar disfrutando .

Djokovic, de 35 años y tercera raqueta mundial, se impuso en dos horas al australiano Thanasi Kokkinakis, de 26 años y número 79 de la clasificación, por 6-1, 6-4 y 6-2.

El serbio, quien busca su séptimo título de Wimbledon y el cuarto consecutivo desde 2018, se enfrentará en la tercera ronda a su compatriota Miomir Kecmanovic, quien a su vez eliminó al chileno Alejandro Tabilo, por 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 3-6 y 6-3.

Este será el último Grand Slam del año para Nole, ya que sin vacunarse contra el covid-19 no podrá entrar en Estados Unidos para disputar el US Open.

Djokovic fue anfitrión de la novia de Boris Becker y el hijo del tres veces campeón de Wimbledon en su palco para el partido. Becker, quien entrenó previamente al serbio, recibió una sentencia de dos años y medio de cárcel en Gran Bretaña por transferir enormes montos de dinero y encubrir patrimo-nio tras declararse en bancarrota.

Nada más quiero brindarle todo mi apoyo a la gente más cercana a él, sus familiares, porque conside-ro a Boris como alguien de mi familia, a quien aprecio, respeto y quiero mucho , dijo Djokovic.

Me rompe el corazón ver lo que está pasando. No me puedo imaginar lo difícil que debe ser para su familia. Ellos saben que pueden contar conmigo , agregó.

Nole podría encontrarse en cuartos de final con Alcaraz, quinto cabeza de serie, quien pasó a la tercera ronda venciendo al holandés Tallon Griekspoor, 53 del mundo, por 6-4, 7-6 (7/0) y 6-3, tras haber sufrido el lunes para imponerse al alemán Jan-Lennard Struff.