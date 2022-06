H

ace unos días participé en una mesa redonda sobre el libro Cómo deciden los jueces en Estados Unidos: ¿Por qué nos interesa en México?, y la verdad fue una mesa muy interesante en la cual pude analizar una sentencia paradigmática como fue United States vs Alphonse Capone, sobre la relevancia de la persecución e investigación de los llamados delitos de cuello blanco y la utilización de la inteligencia en la estrategia criminal, así como la revelación de un fenómeno delictivo que surgiría a partir de la creación de empresas fachada (una red de lavanderías) que tenía Al Capone para pasar por lícito el dinero conseguido a través de sus actividades delictivas, lo que se conocería como lavado de dinero . Pero esta es otra historia.

He admirado mucho la jurisprudencia estadunidense en casos como Brown vs Board of Education, New York Times vs Sullivan y, desde luego, una sentencia emblemática que siempre ponía como ejemplo de cambio social, dentro de las funciones mediatas del Poder Judicial, como era precisamente Roe vs Wade. Esto cambió hace unos días. La transformación durante el sexenio de Trump de la Corte Suprema de Estados Unidos con justices de carácter conservador ha significado una regresión en dos derechos fundamentales. Por un lado, al declarar la inconstitucionalidad de la ley que establecía restricciones en materia de adquisición de armas, manda un mensaje no sólo a la Asociación Nacional del Rifle, sino a las armerías estadunidenses, de que han triunfado en la Corte Suprema y, por tanto, la venta de armas puede ser indiscriminada.

Hay que recordar que durante 10 años no había existido una reforma en materia de armas en Estados Unidos, la cual había sido impulsada por el presidente Biden y era absolutamente benéfica para México. Significaba que hubiera mayor control; además, la disminución de armas impactaría en la reducción de la violencia en el país; pues, como sabemos, 70 por ciento de las armas decomisadas en el territorio nacional provienen de la Unión Americana. Desafortunadamente, esta sentencia tiene un efecto transfronterizo, porque no sólo se trata de defender los intereses de la industria armamentista estadunidense, sino que también tiene un impacto a nivel global, en virtud de que las armas continuarán traficándose hacia países con conflictos bélicos o con presencia de grupos de delincuencia organizada, como es el caso de México.