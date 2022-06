Durante su programa Martes de jaguar, la mandataria morenista pidió al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, tomar en consideración este material, y consideró a los diputados federales y presidentes municipales electos por el PRI como surgidos del fraude, pues no sabemos de dónde vino el dinero que usaron , además de que rebasaron los topes de campaña, sin que las autoridades electorales los hayan sancionado.

Campeche, Camp., Para no dejar rastro , el PRI pagó varios millones de pesos en efectivo a sus proveedores, entre ellos dueños de medios de comunicación, para la promoción de sus candidatos en el pasado proceso electoral, de acuerdo con un nuevo audio que presentó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en el que se escucha al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, acordar con alguien no identificado el manejo de los recursos.

–Lo que me explicó, me dice, es para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña, puede ser observado por la autoridad; es lo más seguro...

–Pero a Bauer le tiene que pagar 5. ¿Cómo le va pagar los otros dos y medio?

–Ahorita mismo se lo pregunto.

–Dile que le facture a ver... le puede facturar como medios este güey, es Televisa...

–Sí, sí sí..

–Que le facture. Me dijeron que no pueden aceptar más efectivo...

En otro apartado, Moreno Cárdenas pregunta por qué el pago en efectivo, y su presunto tesorero (Hugo) le responde:

–Lo que pasa es que es dinero de campaña, jefe, y no dejamos rastro si pago en efectivo... no sabía que no lo podía hacer. ¿Hice mal?

–Es que... bueno, ya le pagaste en cash, pues está bien, yo pensé que le podías pagar, pues él tiene Televisa, el te puede facturar medios.