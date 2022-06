Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió al dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, que es él quien divide y confronta al tricolor.

Reiteró que junto con los ex presidentes priístas demandará formalmente que se adelante la elección del nuevo comité ejecutivo que sustituirá a Alito, y en caso de que la respuesta sea negativa, acudirá a las autoridades electorales.

Entrevistado en el Senado, señaló que se requieren elecciones democráticas en el Revolucionario Institucional para remover al actual dirigente, quien ha arrastrado al PRI en su desprestigio . Advirtió que si concreta su amenaza de expulsarlo del partido, acudirá a los tribunales, porque no ha cometido ninguna falta.

Yo estoy por mi partido y quiero que esté muy fuerte para una alianza fuerte en favor del país , subrayó el ex secretario de Gobernación.

Asimismo, rechazó la afirmación que horas antes formuló Moreno Cárdenas, de que quienes piden su salida del comité ejecutivo forman parte de un grupo minoritario, y que él hace el juego al gobierno para dividir al PRI.