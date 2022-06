Así, Alito respondió a las críticas que le han formulado ex dirigentes del PRI, quienes lo señalan por no cumplir los acuerdos asumidos en el encuentro que sostuvieron hace quince días: tengo el mayor de los respetos por los ex presidentes; lo que se planteó en esa reunión, que fue muy importante, no es lo que ha salido declarar el senador; se respeta prácticamente a los ex presidentes vivos del PRI, pero no comparto lo que ha hecho el senador, porque es una posición que atenta contra la unidad interna del partido; está en la misma narrativa que trae el gobierno de la República.

Sobre su propuesta de dar armas a los hogares en el país, expuso que no es un tema fácil; la gente está harta de la inseguridad y la impunidad; están matando a mexicanos, lo que sucedió en Chihuahua muestra que este es un Estado fallido, no tiene estrategia, ni pies ni cabeza; no se puede llevar esto a buen destino; creo que es lamentable y estamos con las familias.

El campechano minimizó el anuncio de un nuevo audio suyo, como adelantó su sucesora Layda Sansores: “lo de la gobernadora, es un show de todos los días; con mentiras, informaciones falsas, filtraciones ilegales. Por mí pueden seguir haciéndolo, no tengo nada de qué preocuparme, pero aprovecho para decirles que a mí el gobierno ni me asusta ni me echa para atrás; seguiremos adelante y les vamos a garantizar que no nos van a destruir, le ganaremos las elecciones de 2023 y en 2024”.

En tanto, la diputada Dulce María Sauri Riancho rechazó la propuesta y demandó que el Estado cumpla la obligación de dar seguridad a la población.