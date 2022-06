Patrón, ingenuamente, también contradice lo expresado por el jesuita Luis Gerardo Moro en su homilía reproducida por La Jornada este 25 de junio, al señalar que todas las personas, toda la sociedad, los gobiernos, empresarios, iglesia, todos tenemos una responsabilidad moral . Y más aún, en un dejo de alumbramiento conciliador, dijo: Hacemos un llamado a la sociedad y autoridades a ya no agudizar la polarización del país. Urge buscar la reconciliación, construir espacios de diálogo desde lo local y lo nacional. La situación de violencia que hoy vive nuestro país necesita de todas y todos, no existe un único responsable, todos tenemos una responsabilidad en esta tragedia nacional .

Creo que desde el escritorio de esa prestigiosa universidad privada es difícil percibirlo en toda su dimensión, pues la realidad, la violenta realidad, está en todas partes, producto y herencia del desastre de país que nos han dejado 70 años de gobierno priísta y 12 de panismo. El rector tendrá que esperar no los tres años que quedan del actual gobierno, sino los seis que siguen, pues no serán suficientes para intentar enderezar esa lacerante herencia.

Exacto, esas frases me parecen alucinantes, dirigidas sin duda al odio espeluznante y perverso de algunos empresarios, periodistas, escritores y partidos políticos derechistas como el PAN hacia el actual Presidente, y que es lo que tiene dividido al país. Simplemente, esos sectores se empeñan en conservar los inadmisibles privilegios que gobiernos anteriores les prodigaron y se resisten a verlos disminuir. Cesar las campañas de odio, el primer paso para esa urgente reconciliación entre los mexicanos.

José Lavanderos

Pide ayuda para encontrar a su hijo

Me dirijo a ustedes de la manera más atenta, esperando que me puedan ayudar con el siguiente problema: un hijo mío radica en Tijuana, y tiene una enfermedad llamada Corea de Huntington, que afecta las neuronas y por lo cual no coordina muy bien sus movimientos. Con lo de la pandemia perdí su rastro; yo soy una persona adulta mayor, y mi edad me impide ir a buscarlo. En verdad me preocupa, ya que vivía solo, y pensé que entre sus miles de lectores habrá algunos que hayan sido sus amigos o simplemente conocidos y que lean esta sección. Yo les agradecería que me informaran si tienen conocimiento de él.

Su nombre es Víctor Hugo Olivo Olguín, y el mío es Lamberto Olivo Álvarez. Desgraciadamente, mi edad no me permite escuchar el teléfono, y solamente me comunico por WhatsApp al teléfono 55-2250-5035. No tengo conocimiento de su dirección, ya que nunca nos la facilitó y solamente me comunicaba por teléfono, pero según supe, lo perdió y ya no lo tiene.

Yo estoy desesperado por su silencio; por favor, necesito de la ayuda de sus múltiples lectores y espero que entre ellos haya algunos que lo conozcan y me lo hagan saber.

Gracias, muchas gracias, se los pide un padre desesperado. Hoy por mí, mañana por ustedes.

Lamberto Olivo

Invitación

Evaluación de la docencia universitaria

La UACM, a través de la Coordinación Académica y el Programa Galatea, invitan al Ciclo: Creando ambientes de aprendizaje, pasar de la teoría la práctica. Se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de junio de 13:30 a 15 horas, en la que participará el: Doctor Mario Rueda Beltrán, con el tema: Evaluación de la docencia universitaria

Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/305518668

Código de acceso: galatea22