Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de junio de 2022, p. 7

Para la cantante Iraida Noriega los tiempos antes de la pandemia ya eran suficientemente caóticos. Nací en 1971, entonces, vengo de una generación donde las cosas eran más o menos estables, y empezaron a cambiar , contó a La Jornada. Así que más que incertidumbre o desasosiego, lo que experimentó durante el aislamiento fue la oportunidad de reflexionar sobre las dudas que llevaba tiempo acumulando acerca de su quehacer y la música. “Para mí, fue como decir: ‘ay, qué bueno porque yo ya venía abrumada de antes”, admitió.

En lugar de dejar que el pánico se apoderara de ella, optó por volver a lo fundamental: respirar, comer y dormir. La cantante incluso dejó de escuchar música, pues su relación con ésta se había distorsionado mucho. “Se me ocurre como una pareja que de pronto entra en este rollo y no sabe si va a tronar o no, y medio que cada quien se asquea. Necesito un espacio, y más bien agarrar mi viaje, y desprenderme de ti, volver a saber quién soy; todos esos panchos, para luego agarrar y decir: ‘pues la neta es que sí te quiero’, entonces ya veremos cómo vamos lidiando con todo lo demás”, explicó Noriega.

Pero poco a poco la relación entre la intérprete y su pasión volvió a tomar su curso, “de alguna manera este año empezó con la certeza de que mi vida, por lo menos la mía, es mucho más feliz y liviana cuando estoy cercana de la música. Y esa es una certeza fundamental existencial que no tiene que ver con cómo me gano la vida, con si me gusta o no cómo está funcionando la música, sí está más chida la vida con ella”, enfatizó.

Aunque los cambios siguen ocurriendo, Iraida Noriega ha tenido oportunidad de observar mejor lo que pasa. “Está cambiando a pesar de nosotros, queramos o no, y sí es un momento también de decidir hasta dónde quiero jugar y de qué manera. Entonces como que estos dos años han sido muy observadores de eso, de cuál es el estatus de la música en el mundo, en el país, con estas nuevas dinámicas, con políticas, burocracias, contrataciones. Es como todo un trip a reflexionar, pero en medio de eso la necesidad de crear está siempre latente”, señaló.

Aquella necesidad creativa se ha visto reflejada en varios de sus nuevos proyectos. De trabajar en una película animada, surgió su disco más reciente, Desapego. Ahora, atraída por el mundo de la animación, también se prepara para lanzar Canciones de agua y desierto, material en el que dará salida a temas sobre los que reflexionó en aislamiento. También escribió un libro de poesía desarrollado a partir de las imágenes que un fotógrafo amigo de la cantante realizó como proyecto personal; además, creó un espectáculo escénico-jazzístico llamado El caos perfecto, junto al Gin Trio.