De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de junio de 2022, p. 22

El bufete Esquer Ruiz señaló la existencia de presiones hacia el Poder Judicial en un caso de incumplimiento en el pago de honorarios que involucra a Banca Mifel y a un grupo poderoso de abogados .

El conflicto entre Esquer Ruiz y Mifel se remonta a 2012, cuando el banco le asignó al bufete de abogados el caso de cobrar al municipio de Cuernavaca un adeudo pendiente por 160.5 millones de pesos por concepto de importe del principal , más sus intereses, el cual era el más importante que tenía la institución financiera en ese entonces.

De acuerdo con información obtenida en juzgados, el caso fue ganado por el despacho de Esquer Ruiz en primera y segunda instancias, y estando en amparo directo, es decir, en la última instancia, y a menos de tres semanas de que se resolviera, el banco –que desde entonces es dirigido por Daniel Becker, actual presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM)– decidió prescindir de los servicios del despacho jurídico y cambiar de abogado externo.

Dos meses después, el municipio de Cuernavaca cubrió el adeudo con Mifel, que a su vez pagó los honorarios a los nuevos abogados y no al bufete Esquer Ruíz, por lo que este último demandó al banco en enero de 2015 por incumplimiento de contrato y el pago de sus honorarios, obteniendo sentencia favorable en todas las instancias.

Según cuenta el despacho, este logró sentencia a su favor por el juez 37 de lo civil; sin embargo, Mifel apeló ante la magistrada María Rosario Marenco, de la cuarta sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo que es legal.

No obstante, la presunta acción ilegal que acusa la firma de abogados fue en el siguiente paso, cuando la magistrada revocó la sentencia con el argumento de supuestas imprecisiones, que no habían sido expuestas por Mifel, lo que a decir de Esquer Ruiz es una conducta violatoria a la ley, ya que en los juicios de estricto derecho, las autoridades no pueden ver más allá de los argumentos que invocan las partes.