Dijo que se trata de una problemática que no se resuelve sólo con campañas, sino con educación y de manera permanente, porque es un asunto cultural, por lo que, primero, en caso de violencia feminicida o general, debe haber denuncia y cero impunidad, pero también un discurso de los hombres en contra de la violencia hacia las mujeres.

En la entrega de apoyos a 191 beneficiarias del programa Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, consideró que erradicar la violencia contra este sector no sólo es tarea de las mujeres, el gobierno y las instituciones, sino también de los hombres.

Que realmente las acompañemos a lo largo de su vida, en el momento en que se denuncie, sea una adolescente, una adulta, una adulta mayor , agregó, al señalar que este año se beneficiará a mil 666 mujeres.

Dijo que el apoyo económico que les otorga es porque muchas veces las mujeres no salen de su casa o no se atreven a denunciar porque no tienen autonomía económica.

Exige justicia para migrantes

Por otra parte, la mandataria condenó la muerte de migrantes, entre ellos 27 mexicanos, que fueron encontrados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos, y se sumó a las exigencias de justicia.