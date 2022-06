L

os medios y miradas de siempre se ceban sin parar contra la 4T. Así lo han hecho desde el primer día, diciendo que el Presidente polariza: al ladrón, dice el ladrón. Más aún, es responsable de los graves problemas económicos del país. No logran ver una globalización estremecida hasta los huesos, una crisis de hegemonía mundial sin precedente del hegemón principal (EU), no ven una pospandemia que no acaba de ser, no ven los impactos de la guerra de Ucrania, no ven los cimientos del orden neoliberal mundial vigentes, aunque estragados. Sólo estos eslabones faltan en su comprensión de la realidad, la que padecemos en todas partes. En la actualidad se suman, además, la inflación internacional y el frenazo chirriante de las ruedas de la economía global.

La tasa de inflación de Estados Unidos casi se ha cuadruplicado en los últimos dos años, pero en muchas otras naciones ha aumentado mucho más rápido, como en Israel, Grecia, España o Italia. Llegó la hora estelar de los bancos centrales. El 21 de julio próximo el Banco Central Europeo desvelará su política para frenar la economía. Y está en problemas severos, pues un frenazo general mediante el aumento de la tasa de interés es muy problemático por el diferenciado estado de las economías europeas; la fragmentación financiera temida por los países del sur agobia a los gobiernos de Grecia, de Italia, de Portugal, de España. Por su parte, la Fed estadunidense volverá a reunirse el 27 de julio para subir las tasas; no puede descartarse un segundo incremento de 75 puntos básicos; ya el primero fue el mayor en 28 años. El impacto sobre las economías de Occidente ha comenzado, lanzando a sus bancos centrales a seguir la misma política.

Los bancos centrales esperan que el gasto en consumo y en la inversión productiva en equipos, maquinaria, software, así como la inversión financiera en acciones y bonos, se frenen, lo que disminuiría la demanda y, por tanto, la inflación. Es decir, la amenaza de la recesión está en marcha. Más desocupación, más pobreza, más hambre para el sur global, y su deuda histórica impaga.

La fuerza impulsora de la inflación no está en la demanda agregada, sino en la relación entre la producción de la economía y los ingresos de los capitalistas, los de los asalariados y los de quienes laboran por cuenta propia.