Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 28 de junio de 2022, p. 16

En el foro La copa menstrual, alternativa sustentable, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, señaló que promover productos, como una responsabilidad del sistema de salud, es indispensable para asegurar el ejercicio de los derechos de todas las mujeres. Detalló que una mujer gasta entre 10 mil y 15 mil pesos a lo largo de su vida en toallas sanitarias y que, con este instrumento, sólo destinaría 2 mil 800 pesos.

Añadió que en México hay 25.7 millones de mujeres en situación de pobreza, de las cuales 12.6 millones no cuentan con acceso a agua potable, mientras 9 millones no tienen servicios de salud, entonces, ¿cómo van a tener acceso a los tampones menstruales o a las toallas femeninas?

Además, dijo, hay 12 mil mujeres en prisión en el país, 92 por ciento de ellas en edad reproductiva, en tanto 63 por ciento tuvo que pedir artículos de aseo personal, ya que los centros de reclusión no los proporcionan.

El foro fue organizado por el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, en coordinación con la asociación Kopah. El perredista indicó que algunas niñas dejan de ir a la escuela por no tener productos de higiene femenina, pues su economía no se los permite o porque viven en lugares donde no tienen acceso a este tipo de productos.