Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 28 de junio de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que no cambiará su estrategia de seguridad para volver al pasado porque fue una política fallida e inhumana. “Nuestros adversarios con sus voceros tratan de confundir, desinformar, manipular, diciendo: ‘¡Qué barbaridad! ¡Nunca ha habido tanta violencia en México como ahora!’ Pues no es cierto (…) Incluso hasta los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana”.

Sin mediar pregunta (porque arremetió contra sus críticos en el contexto del anuncio del informe que rendirá el viernes en ocasión del cuarto aniversario de su triunfo electoral), lanzó el cuestionamiento a quienes demandan un viraje en el plan de seguridad: Donde hay un conservador, hay un represor en potencia, pero nosotros no somos así. ¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren? No, no .

Afirmó que de haber continuado las mismas acciones en seguridad implementadas desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en condiciones de ingobernabilidad. Reprochó que no se dijera nada antes, cuando se ajusticiaba a personas, aplicaban el mátalos en caliente , creció el número de masacres, aumentaron los índices de letalidad y remataban a los heridos; todo eso se les olvida.

El Presidente censuró que en las descalificaciones a su estrategia se le pretenda asociar al cártel de Sinaloa con la única prueba de que saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Imagínense ese periodismo, de qué nivel .

Respeto a autonomía