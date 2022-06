–Y pedí una revisión a fondo. Lo que dije, en otras palabras, es: señor Presidente, su estrategia no va bien, revisemos juntos su política de seguridad. El Presidente ha dicho: vamos bien. Con todo respeto, no vamos bien.

En medio de su conmoción y duelo por el asesinato de sus hermanos de congregación religiosa, admite sentir que en la sociedad hay un quiebre. Este dolor provocó algo, un movimiento, y no lo podemos desaprovechar para buscar la paz y la reconciliación. Después de la masacre de Creel (2008), tuve que esconder mi esperanza para que no me la roben. Para trabajar en derechos humanos en la Tarahumara debes tener una gran capacidad de frustración .

–¿Ve Javier Ávila ese paralelismo?

–No veo tanto un paralelo. A Ellacuría y los otros padres de la Uca iban a matarlos, iban tras ellos por su voz, por su exigencia de justicia. En los hechos de Cerocahui no. Este sujeto, el ejecutor, algo traía en su cabecita que se le destrampó. Pero no iba tras El Gallo (Javier Campos) y Morita (Joaquín Mora). Ese ha sido mi gran interrogante ¿Por qué los mató?

–En otro sentido, quizá. El asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989 es considerado como el principio del fin de la guerra, el detonante que hizo que entonces sí Estados Unidos y todos los actores se tomaran en serio la necesidad de salir del conflicto mediante un acuerdo negociado.

–Por ahí, sí. Y es de desear que este acontecimiento tan trágico haga que se saquen las antenas, se abran los ojos y las conciencias; que nacional e internacionalmente se diga ¡Ya basta! Un punto de quiebre. En El Salvador esos hechos los llevaron a una búsqueda muy seria de soluciones de fondo, soluciones horizontales. Aquí no hay guerrilla, pero sí vivimos la guerra, y uno de los frutos ojalá sea que se escuche el grito; que lo escuchen los tres niveles de gobierno. Porque cada uno de ellos tiene su responsabilidad. Y grave.

Poner el cuerpo en medio

–En un contexto de violencia como el que vive la sierra, volverse parte del pueblo, como lo hacen los jesuitas, significa poner el cuerpo en medio del fuego.

–Y en esta ocasión literalmente así fue. En la primera agresión, fue Joaquín Mora el que cayó. No me imagino que El Gallo (Joaquín Campos) haya corrido, o por el contrario, haya golpeado o tratado de desarmarlo. Al contrario, se acercó preguntando ¿qué pasa? Y también le tocó a él.

–¿Otros religiosos jesuitas en la sierra, tú mismo, están en una situación de peligro?

–Mira, yo tengo medidas cautelares desde hace tiempo. Y me las he ganado porque yo no me callo. Siempre digo lo que pienso. ¿Qué estamos en riesgo? Claro. Pero antes que nosotros Jesucristo estuvo en riesgo. Y hoy mismo nos está diciendo: síganme . Eso es típico del jesuita.

–¿Has sido amenazado?

–Sí, cuando la masacre de Creel yo hice señalamientos muy fuertes. También hemos señalado al Ejército por casos de desapariciones. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que necesitábamos las medidas junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Mujer de Chihuahua.

Oídos sordos

–El vicario del arzobispado denunció que hace un año solicitaron audiencia a la gobernadora María Eugenia Campos y no la ha concedido.

–Eso es cierto.

–¿En qué términos debe darse ese diálogo?

–Lo que solicitamos es que el presbiterio pueda dialogar. Los que estamos con la gente, los que no tenemos un interés material, los que caminamos con el pueblo y no tenemos ningún interés en explotar los recursos. En cada sexenio sucede lo mismo. Entra un nuevo gobierno y quieren inventar el estado, con una manera muy limitada. Hay procesos que deben continuar. Propusimos dialogar con esta señora, presentar nuestro punto de vista. Y no se ha dado esa oportunidad.

La gente acude a mí porque tengo orejas y ojos en todas partes. Pero cada sexenio tengo que tocar de puerta en puerta a ver quién me pela. Por eso, estaba yo en diálogo por la cuestión de la población expulsada de su comunidad. Sí me interesa el diálogo, pero cuando da resultados. Si no, no.