Insta a tomar acciones ante escasez de agua

R

esulta alarmante la situación en la que nos encontramos, pues cada vez escuchamos con mayor frecuencia que falta agua en el país.

En esta ocasión, la sequía afecta gravemente a Nuevo León, y cabe aclarar que, debido a las empresas y el manejo neoliberal que se tiene, existe una gran explotación de este recurso, por lo que, teniendo en cuenta que 57 por ciento del fluido se desperdicia ineficazmente, es de suma importancia que el Poder Ejecutivo dé prioridad al uso doméstico de dicho recurso.

Como señala el Presidente de la República, se deberá atender primero a la gente y no a las empresas regulando la producción de las industrias que hacen uso intensivo del agua y de esta manera dirigirla a las personas.

María Fernanda Loperena Fernández

Falta de credencial escolar en GAM

Soy alumna del Instituto Rosario Castellanos, en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, y quiero reportar la injusticia de no contar con credencial de dicha escuela pública teniendo casi dos años en esta situación.

La acreditación escolar con fotografía, además de permitir una identificación personal del alumno, le brinda identidad de la escuela y permite obtener beneficios en el transporte, el trámite del seguro escolar al que tienen derecho los jóvenes y gestionar documentos, como el pasaporte, también considerado un documento oficial. En la actualidad, 20 compañeros no cuentan con credencial.

Nancy Tovar

Precisa nota sobre cura de Chihuahua

A propósito de la nota publicada este lunes con las declaraciones del sacerdote Javier Ávila, que anuncia que rompe el diálogo que sostenía con las autoridades del gobierno estatal a raíz del asesinato del joven Raúl Berrellesa y el secuestro de su hermano en Cerocahui, perpetrado por los mismos que asesinaron poco después a los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, el encabezado da la impresión, errónea, que es un posicionamiento de la orden religiosa.

No es así. Son declaraciones a título personal del padre Ávila, que preside la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de Chihuahua, en la entrevista que realicé el domingo por la noche.

Blanche Petrich

Exige a director de Ciencias de la UNAM solución a calumnias

Le hago un cordial llamado al Director de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Víctor Velázquez, a que reflexione y pida a su oficina jurídica que dé solución a las quejas contra un profesor y un ayudante de asignatura, quienes se han dedicado a dañar mi honra y reputación en redes sociales con total impunidad. Entiendo que su tarea es difícil y las presiones y apodos que recibe de estos dos profesores son desagradables, y quizá eso lo haga empatizar con quien ha sido difamada por meses.

Le he enviado 23 correos electrónicos en los que aporto datos de las publicaciones difamatorias y en los que le solicito informes de las quejas que no ha atendido. Si tuviera su teléfono le llamaría, pero no lo tengo. Imagino que para quienes creen que le doy órdenes por teléfono saber que les da más réplica a los agresores e ignora a la víctima es sorpresivo. Lo conminó a checar su bandeja de entrada.