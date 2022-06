Afp

Periódico La Jornada

Martes 28 de junio de 2022, p. 23

Moscú. Rusia rechazó este lunes que su país esté en situación de impago, aunque admitió que, a causa de las sanciones internacionales, dos desembolsos no llegaron a sus acreedores antes de la fecha límite, el domingo.

La no obtención del dinero por parte de los inversores no es resultado de que no haya habido un pago, sino que está causada por la acción de terceros, algo que no está directamente considerado como un caso de impago , subrayó el Ministerio ruso de Finanzas en un comunicado.

Las afirmaciones sobre un cese del pago ruso son absolutamente ilegítimas , recalcó por su parte a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en alusión a la información difundida por agencias de prensa financieras.

Por las sanciones en respuesta a su ofensiva en Ucrania, Rusia no puede efectuar transferencias en divisas occidentales para rembolsar los intereses de su deuda exterior adquirida en dólares o en euros.