Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 28 de junio de 2022, p. a11

La boxeadora mexicana Alma Ibarra tuvo una reacción poco frecuente en un combate: decidió abandonar la pelea contra la voluntad de su equipo en la esquina. Tenía que regresar a enfrentar el cuarto episodio ante la campeona unificada en peso wélter, Jessica Caskill, pero su respuesta fue rotunda.

No , dijo a su entrenador; prefiero regresar con vida a mi casa .

Alma parecía molesta con la insistencia de su entrenador. Y su postura no cambió, no pelearía más esa noche en la arena Tech Port de San Antonio, Texas. El equipo no tuvo más remedio que acatar la negativa y abandonaron la pelea.

Caskill, campeona con todos los cinturones de la división, fue a abrazarla y a refrendarle su respeto. Se tomaron de las manos y acercaron sus cabezas mientras sonreían.

En el cuadrilátero, el réferi mexicano Lupe García atestiguó la escena y aseguró que fue uno de los actos de valor más importantes que ha visto en su larga carrera.

Ella sentía los golpes y sabía que estaba en riesgo , dijo a La Jornada; se necesita mucho coraje para pelear, pero tal vez mucho más para decir ya no más .

Admitió que estaba preocupado por el curso que llevaba la pelea. La superioridad de la rival y monarca era evidente y no le daban posibilidades de revertir la historia. Desde el primer episodio, Caskill propinó un potente derechazo que hizo trastabillar a la mexicana y en el segundo le asestó un golpe idéntico con las mismas consecuencias. Antes de que Alma decidiera abandonar la pelea, la campeona le conectó una serie de golpes que hicieron daño.