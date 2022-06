Misivas sin rodeos

Entre las cartas está una dirigida al búlgaro Elias Canetti, en la que Muchnik escribe: Mi carta debiera empezar, sin rodeos, diciéndole que yo quiero ser un editor en lengua castellana, editor de toda su obra . La carta está fechada en 1973, varios años antes de que Canetti fuera distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1981.

En otra misiva, que recibió de Ernesto Sábato, dice: Querido Mario: agradezco muchísimo tu carta, pero opino que debemos cerrar este debate, ya que cada uno va a quedar en sus posiciones iniciales, y sólo lograremos herirnos aunque sea fraternalmente respondiendo argumentos .

Otra de las cartas contenidas en este legado forma parte de la correspondencia mantenida con Julio Cortázar, en la que el autor argentino rechaza una posible traducción de su obra Rayuela, al explicarle: Gracias por su envío y por todo el afecto y la buena voluntad que revela. Nada hubiera podido haber sido más grato para mí que confiarle la traducción parcial o total de mi libro. Con toda franqueza, eso no será posible... , explica la carta de Cortázar, en la que además advierte: “Supongo que en buena medida Rayuela tiene la culpa de resistirse a la traducción. Un ensayo de versión inglesa que acabo de recibir me ha dejado insatisfecho. En fin, lamento que no podamos colaborar como habíamos creído posible y sólo me resta agradecerle tanta buena voluntad para conmigo”.

Muchnik destacó en su doble faceta, de editor –fundador de la editorial El Aleph– y de escritor, con obras como Mundo judío. Crónica personal, Albert Einstein, Para mis amigos libreros y Lo peor no son los autores, entre otras.

Muchnik fue sido editor de escritores como Rafael Alberti, Miguel Ángel Asturias, Adolfo Bioy Casares, Ítalo Calvino, Elias Canetti, Julio Cortázar, Marcelo Cohen, Albert Cossery, Gilles Deleuze, Víctor Farías, Carlos Fuentes, Nicolás Guillén, Ismaíl Kadaré, Primo Levi, André Malraux, Henry Miller, Isaac Montero, Augusto Monterroso, Juan Carlos Onetti, León Poliakov, Augusto Roa Bastos, Ernesto Sábato, Oliver Sacks, Susan Sontag, George Steiner y Gore Vidal, entre otros.