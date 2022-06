La intensa época política y social que nos toca vivir, continuó Helio Flores, la que tanto anheló Toño y luchó desde la trinchera de su restirador y de su activismo, habría que imaginar las aportaciones con las que habría enriquecido, aún más, estas páginas vivas de nuestro querido México. Puedo imaginar sus finos sarcasmos, ante los embates de una oposición fantasmagórica, que invierte abundantes recursos económicos en personajes que parecen no tener capital intelectual, ni sensibilidad para impulsar absolutamente nada que beneficie al país. Es una gran pérdida la de Helguera, un profesional de primera línea .

En su mensaje, Gonzalo Rocha recordó su amistad de más de 35 años con Helguera, desde la primaria y la secundaria; sus salidas a fiestas o a un café; la pasión que Helguera tenía por los trenes; los libros de literatura y periodismo que uno al otro se recomendaban; sus vivencias políticas y sociales compartidas, como el sismo de 1985, la solidaridad y el nacimiento de la sociedad civil, o la aparición del EZLN, así como el gusto que ambos tenían por el dibujo, que pudieron desarrollar en La Jornada. Antonio no dejó de trabajar ni de crear ni un solo día, por lo que hoy recibe este merecido premio .

El Fisgón destacó las cualidades de Helguera, “su inteligencia y gran sentido del humor, y aunque tenía fama de ser malhumorado y explosivo, todo el mundo lo quería mucho, porque era muy honesto y directo; tenía un sentido de la justicia muy profundo; tenía un don de gente, que sabía conectar de manera íntima con las personas. Helguera es heredero de grandes creadores, como Daniel Cabrera, Ernesto García Cabral, Helio Flores, Rius, Naranjo. Los caricaturistas suelen revelar su personalidad en su trabajo; sus cartones son elegantes, realistas y de complejas composiciones. Por todo ello, para el jurado fue evidente que Toño Helguera tenía que ser distinguido con el Premio a la Trayectoria de Caricatura Gabriel Vargas 2021”, explicó Barajas.

Sus cartones van a dar de qué hablar durante muchas décadas , dijo Rapé. Los historiadores contarán con ese trabajo para narrar la situación política-social del país, de los pasados 40 años .

Retahíla de defectos

Hernández explicó que, como parte del jurado, votó por Helguera pensando que se trataba de Helguera el de los calendarios, pero luego ya me enteré que no era , bromeó el caricaturista. “Aprovecho esta ocasión –dijo Hernández–, ya que todo mundo habla bien de él, para hablar mal de Helguera, de sus defectos”.

Uno sus defectos , dijo, “es que era irrespetuoso, no respetaba al Instituto Nacional Electoral, ni a su presidente, Lorenzo Córdoba. No respetaba a los ex presidentes del país, ni a los curas. Además, Helguera era muy mal hablado. Era tal su incapacidad para expresarse correctamente, que para hacerlo tenía que ser a través de dibujitos. Se juntaba con malas personas, como El Fisgón y Carlos Monsiváis. El colmo fue cuando se juntó con el señor López. En su cinismo, era muy flojo: se levantaba tarde, se la pasaba leyendo el periódico, hablando con sus amigotes y, para colmo, se ponía a hacer dibujitos”. Frente a esos defectos , concluyó Hernández, un premio como éste, no hay duda de que lo merecía .

Por su parte, Patricio y Bef, recordaron la amistad que los unió a Helguera.