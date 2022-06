Según Renán Vega Cantor, en esa coyuntura inédita, el senador Gustavo Petro (ex guerrillero del M-19, ex alcalde de Bogotá y candidato del Pacto Patriótico, la coalición de centro izquierda que lo catapultó al gobierno), “pensando en las elecciones (…) fue supremamente tímido, incluso más que cauto” y no se involucró directamente en la protesta , señal de que las agendas de la movilización social y la electoral no siempre coinciden.

No obstante, un año después, junto con su compañera de fórmula, la afrodescendiente Francia Márquez (aldea de Yolombó, Cauca, 1981, activista contra el extractivismo minero ilegal, desplazada forzada tras la amenaza del grupo paramilitar Águilas Negras, abogada antipatriarcal en lucha contra el racismo estructural y en defensa de la madre tierra), Petro pudo capitalizar en las urnas el descontento generalizado.

Ambos derrotaron a la oligarquía más sanguinaria del subcontinente y a los tres holdings financieros-industriales-mediáticos que controlan las audiencias (la Organización Ardila Lülle; el Grupo Santo Domingo, propietario de Caracol Televisión y El Espectador, y la Organización Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, propietario de El Tiempo), y generaron una crisis de hegemonía en el sistema de dominación. De allí la importancia histórica de la victoria.

Entre sus prioridades, Petro y Márquez prometieron hacer de Colombia una potencia mundial de la vida (en un país de muerte ‘otanizado’); cumplir con las obligaciones del Estado colombiano emanadas del Acuerdo de Paz de La Habana con la insurgencia de las FARC-EP, saboteado por Iván Duque, y retomar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, que ya aceptó; impulsar una política de desarrollo no extractivista y promover una integración regional sin exclusiones , aunque se ignora cuál será la política hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela, satanizados como la troika de la tiranía por John Bolton. En principio, Petro ya se comunicó con el gobierno de Nicolás Maduro para reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales rotas en 2019.