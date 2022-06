E

l asunto claramente no es de tipo me encanta .

Pero, mientras me torcía de rabia, me encantó observar cómo tras el asesinato de Shireen Abu Akleh, una periodista palestina de Al Jazeera (bit.ly/3zSG8aK) y una de las más prominentes comunicadoras del mundo árabe, alcanzada a principios de mayo por una bala de un francotirador israelí durante una redada antiterrorista en Jenin (bit.ly/3zUJ1rp) en los territorios ocupados de Cisjordania, la hasbara , la propaganda del Estado de Israel (bit.ly/3OffOMk), diseñada para desviar las responsabilidad de sus fuerzas armadas (IDF) y del gobierno, se desnudó por completo, exponiendo su núcleo principal: mentira, mentira, mentira (y todo para dar un vuelco completo de 180 grados).

Primero ha sido: “¿De qué toda esta bulla, los periodistas en Cisjordania son blancos legítimos (sic), al final andan ‘armados de cámaras’ (sic)...”, no, no lo estoy inventando ( nyti.ms/3n4Gfbw nyti.ms/3n4Gfbw).

Luego: No hemos sido nosotros, definitivamente han sido los propios combatientes palestinos (bit.ly/3nbRJdg).

Luego: No se sabe quién fue y será imposible determinarlo (bit.ly/3n7kLLl).

Después: Es probable que hayamos sido nosotros, alguna bala perdida, ya saben... , o sea: No han sido los combatientes palestinos, la matamos nosotros, pero nosotros matamos a los civiles sólo por error, ellos los matan a propósito (bit.ly/39IumoE).

Y finalmente de modo tácito de la boca de uno que otro oficial: Hemos sido nosotros y ¿qué nos van a hacer...? , todo acompañado a largo de este salto mortale propagandístico por los habituales “puntos de discusión’ hasbaristas: Ya mejor hablemos de algo otro, no es más terrible la situación en otros países, ¡¿acaso son antisemitas al insistir tanto en hablar de Israel?!

He aquí en acción la diplomacia pública israelí , el eufemismo burocrático para la hasbara −no, tampoco lo estoy inventando (bit.ly/3tWnUkW)−, que él mismo parece salido de esta picadora de carne orwelliana, el más grande esfuerzo de la propaganda estatal en el mundo de hoy, con su propia secretaria en el gobierno (aunque hasbara quiere decir explicación [de las políticas de Israel] y para la propaganda hay otra palabra en hebreo, esta es su esencia).

Al final alguien tiene que ir tapando diplomáticamente la cloaca de crímenes coloniales del sionismo: literalmente miles y miles de civiles palestinos asesinados en las últimas dos décadas, incluidos más de 140 periodistas (sic).