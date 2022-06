Tras advertir que los especialistas en materia climática han afirmado que tanto la fuerza de los fenómenos naturales como su frecuencia van en aumento –lo cual tiene un impacto humanitario–, indicó que el Centro de Monitoreo en Noruega sobre desplazados internos ha señalado que el número de desplazados va aumentando por el cambio climático. Eso es dentro de un mismo país, y a veces no es tan claro o visible cuando hablamos de refugio, que es cuando se ven obligadas las personas a dejar a su nación .

Aunque las convenciones y principios internacionales no prevén los fenómenos naturales como una de las causas que obligan a las personas a dejar sus países y buscar refugio en otra nación, el cambio climático es ya una razón del desplazamiento forzado interno y por el que se solicita refugio, afirmó Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Para el caso de desplazamiento interno está claramente establecido, desde el punto de vista jurídico, en los principios internacionales que una de las causas es el tema de desastres naturales. En cambio, en el caso de refugios no señala en ninguno de estos instrumentos al cambio climático como un factor; luego entonces, no está tampoco en nuestra ley y seguramente en ninguna.

Refirió que en el caso de las entrevistas que hace la Comar a solicitantes son comunes los casos de quienes relatan que salieron de su país por un huracán, y si somos muy simplistas diríamos entonces que no son refugiados porque no están consignados en la definición dentro de la ley; sin embargo, hacemos un esfuerzo de ir más allá y no quedarnos en la cuadratura de la definición y hacemos más preguntas para ir a fondo y determinar si pueden haber elementos detonantes que están causando que salgan de su país .

Ramírez insistió en que muchas de las personas que salieron de sus comunidades por huracanes también lo hicieron por la violencia que generaron esos fenómenos ambientales.