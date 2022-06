▲ El secretario adjunto cetemista afirma que sus adversarios hacen promesas incumplibles para ganar adeptos. Foto José Antonio López

–Responden más a una agenda extranjera que a un verdadero compromiso de clase. Lo tenemos perfectamente estudiado. Por esa razón, sus triunfos son efímeros, porque los trabajadores se dan cuenta que fueron manipulados, que fueron mal informados. Y es ahí donde están realmente las condiciones propicias para poder rehacer un verdadero sindicalismo responsable, progresista, democrático y libertario.

Los nuevos actores en el escenario sindical, sostiene Medina, no han de permanecer. Este tema no es para siempre. La CTM no se creó ayer, ni tampoco como una moda; como ellos, que pareciera ser que nacieron bajo una moda sexenal .

En este punto, el dirigente, que controla dos centenares de contratos colectivos, habla de los esfuerzos de modernización de la CTM, de su universidad y sus centros de formación de cuadros, de su adaptación a la era digital, que dará paso a un nuevo tipo de personas trabajadoras.

La CTM y otras organizaciones del llamado sindicalismo corporativo, que se resistieron en todos los terrenos a los cambios, batallan ahora con las nuevas reglas, dispuestas, dice Medina, a modernizarse y probar que su modelo de sindicalismo responsable es la alternativa. En la acera de enfrente, afirma Medina, sólo ofrecen paros laborales e inestabilidad. Ningún empleador del mundo le va a apostar a una región con inestabilidad y conflictos sindicales .

En la visión del cetemista, las reglas derivadas del T-MEC abrieron la puerta a la injerencia extranjera en el mundo laboral mexicano. Una de las consecuencias es que se ha intensificado lo que llama turismo sindical , que practican activistas estadunidenses y canadienses, sobre todo, que se acostumbraron a ganar dinero e impulsar proyectos que son puro ejercicio de manipuleo sin ningún compromiso con México.

16 dólares la hora

Tereso Medina acusa a los sindicatos de EU y Canadá de hacer promesas incumplibles a los mexicanos. Dice, como ejemplo, que el dirigente del sector automotriz canadiense, Jerry Dias, estuvo en Silao y prometió a los trabajadores de GM que iban a ganar 16 dólares la hora. ¿A qué trabajador mexicano no le gustaría un mundo de esta naturaleza? Pues a mí también. Pero las promesas de un mundo mejor no llegaron, ni van a llegar nunca. Aquí lo que tenemos que hacer es avanzar en la mejoría salarial, sí, ligados a la productividad .

–¿Le pueden ganar a la CTM sin los apoyos que han tenido?

-No, porque (los sindicatos independientes) no tienen pensamiento propio, no tienen luz propia. Repiten las instrucciones que les dan desde Estados Unidos, les ponen la agenda, les ordenan qué hacer y qué no hacer. ¿Qué intereses tendrán los extranjeros y nacionales para, lejos de abrazar una causa a favor de los trabajadores, manipularlos, mentirles, desinformarlos, confundirlos?”.

Medina subraya la paradoja de que organizaciones sindicales estadunidenses intervengan en México cuando Estados Unidos no ha ratificado el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre el derecho de sindicación y contratación colectiva). EU no ha firmado el Convenio 98, pero sí se convierte en árbitro y juez para que los demás países lo firmen .

El Senado mexicano aprobó la ratificación del convenio, adoptado por la OIT en 1951, en septiembre de 2018.