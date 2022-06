El viernes pasado, después de reunirse con los ex gobernadores priístas Patricio Martínez y Fernando Baeza, representantes empresariales y el ex gobernador de Oaxaca y ex secretario Gobernación Diódoro Carrasco, Campos Galván confirmó que había cancelado una reunión con los obispos de Chihuahua, por cuestiones de agenda , programada para una fecha antes de que ocurrieran los crímenes.

Sobre las declaraciones del vicario de la Diócesis Tarahumara, defendió que parece que no teníamos claro algunas personas esas fechas, esos son los acuerdos y en este gobierno del estado los cumplimos .

Martínez Espinosa había denunciado que José Noriel Portillo Gil, El Chueco, señalado como el homicida de los jesuitas, tiene al menos seis años como jefe de plaza (del cártel de Sinaloa), colocaba retenes y todos lo conocían en la región de Urique; incluso algunos habitantes lo reconocen con el estatus de autoridad seccional.

Criticó que la mandataria dice que Chihuahua está pacificado, pero no es así, no sólo por los padres asesinados, pues días antes hubo refriegas en varios lugares de la sierra, desaparecidos en Creel, desplazamiento de comunidades enteras, y la manera que ellos han querido entender el desplazamiento es de manera asistencial, dando despensas y cobijas a los desplazados, pero no de manera estructural .

Cardenal fue interceptado en retenes del crimen

En tanto, en Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega dio a conocer que la semana pasada fue detenido en dos ocasiones por retenes del crimen organizado en los límites de Jalisco con Zacatecas, zona donde también Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, reportó hace un par de días que durante una visita fue interceptado por un puesto de revisión de hombres armados que lo dejaron continuar luego de identificarse.

¿Por qué, con qué autoridad un grupo del crimen organizado te obstruye, te detiene y te investiga?, ¿por qué? , interpeló Robles Ortega, quien precisó que los retenes se ubicaban en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero.

No es la primera vez que me pasa, ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes con armas gruesas, con armas largas , describió.

El cardenal reveló que en las parroquias de la mayoría de pueblos del norte jalisciense, para que se puedan realizar las fiestas patronales, no sólo se debe pedir autorización al encargado de la plaza , sino se les debe entregar 50 por ciento de lo recaudado durante las celebraciones.

Con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal