La jefa de Gobierno llegó temprano al aeropuerto de Torreón. Ahí la recibió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y Marina Vitela, ex candidata a la gubernatura de Durango.

Participaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. A diferencia de la primera concentración, el 12 de junio en Toluca, estado de México, esta vez sí acudió el senador Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró que seguirá en las filas de Morena. El canciller Marcelo Ebrard no se presentó ya que se recupera del contagio de covid-19.

Coahuila será parte de esta historia porque desde los gobiernos estatales mucho tenemos por hacer. Nuestro movimiento está más fuerte que nunca; nada más 22 gubernaturas, de 32, son de nuestro movimiento , manifestó.

Algo ha estado haciendo bien el Presidente y nuestra dirigencia. Hoy, nueve mujeres son gobernadoras y siete son de nuestro movimiento; es Morena quien le abrió la puerta a las mujeres , destacó.

Asimismo, llamó a los gobernantes emanados de Morena a respaldar las políticas de gobierno de López Obrador. En su intervención, el senador Monreal hizo un exhorto a la unidad interior; aseguró que seguirá en Morena y dará la batalla por la buena en el proceso de selección del abanderado presidencial, aunque pidió piso parejo y reglas claras .

Monreal, quien se autodefinió como rebelde con causa , que ni se raja, ni se baja , también pidió a su partido no tenerle miedo al debate, pero cuando el turno de hablar fue para el secretario de Gobernación, vino el revire:

Aquí no es un asunto de sumisión o de rebeldía, es un asunto de entender lo que significa la Cuarta Transformación de la patria y es de estar solidarios, acompañando a Andrés Manuel López Obrador , expresó Adán Augusto López.