Sostuvo que estas agresiones a su hijo se entienden porque es su grado de desesperación, porque no pueden. ¿Y por qué no pueden?, porque ellos no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden. Cuando se le tiene amor al pueblo, cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se gobierna para la gente y, sobre todo, para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante. Esa es la fórmula. Por eso, aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos .

Mientras, entre los asistentes comenzó el grito que lo ha acompañado en momentos difíciles: ¡No estás solo, no estás solo!