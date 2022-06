Largo discurso en el cual dijo que su gobierno ha tenido que sortear dos crisis: la pandemia y la inflacionaria asociada a la guerra en Ucrania. En el primer caso motivó el retraso en la restructuración del sector salud que estaba en el suelo y todavía sigue teniendo deficiencias, porque con la pandemia no se pudo, como teníamos pensado, levantar el sistema de salud pública .

Fue una obra que tardó ocho años. Anunció que se les va a pagar a los ejidatarios 30 millones de pesos por sus tierras y ya hubo un adelanto de 3 millones de pesos, nada más que no aceptamos chantajes , indicó en referencia a que, aconsejados por abogados que se van a llevar su tajada , les sugieren pedir 50 o 100 millones de pesos.

Puntualizó: “¿Por qué es importante que en el gobierno no haya corrupción?, porque así se tiene autoridad moral y se tiene autoridad política. Si el Presidente, si el gobernador es corrupto, pues todos van a ser corruptos; y además los de la delincuencia llamada organizada van a decir ‘y ustedes qué me vienen a mí a pedir de que yo les trate bien, si ustedes se dedican a robar’”.

Acapulco, Gro., En visita a este puerto, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a seguir combatiendo la corrupción y no permitir las extravagancias en el gobierno. Esto ha permitido enfrentar las dos crisis que ha habido en su gestión, la provocada por la pandemia y hacer frente a la nueva coyuntura debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Explicó que haber actuado de forma precavida en el sector energético permitirá al país salir adelante, e insistió que en 2023 se dejará de comprar gasolina en el extranjero, pues la inversión de 34 mil millones de pesos para rehabilitar las seis refinerías posibilitó duplicar su producción. Destacó que la refinería Deer Park, la cual compró el gobierno a Shell, ya produjo utilidades de enero a la fecha de 450 millones de dólares.

Sin embargo, López Obrador advirtió que tenemos que poner atención en la producción de alimentos, ahí somos deficitarios , y agregó: Debemos regresar al campo, producir lo que consumimos, esa es la fórmula. Como lo hicimos con energéticos, lo tenemos que hacer con los alimentos es producir en México todo lo que consumimos, porque eso nos ayuda a ser un país libre, independiente, soberano y con bienestar para nuestro pueblo .

Señaló que un millón 297 mil 322 personas son beneficiadas con un programa social y que, según el Inegi, en Guerrero son poco más de 942 mil viviendas, lo que ubica a la entidad como la que más apoyos recibe del gobierno federal en el país.

Asimismo, López Obrador recordó que ha sido uno de los presidentes más atacados y citó el caso de cuando saludó a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán.

“Imagínense, porque fui a supervisar un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Chihuahua, que nos importa mucho porque es una zona, la sierra, abandonada completamente y por ahí vive la mamá de El Chapo.

“Llegó la señora, grande, y terminamos, así como estamos, en este acto, y pasando las rejas estaba ella en una camioneta y me mandó a decir que quería hablar conmigo. Terminó el acto, salimos y, en vez de que ella se bajara, ya grande, a verme, me bajé yo a recibir su escrito y a saludarla. ¿Y qué se me quita con eso?, ah, ¿cuáles son las pruebas?, saludó a la mamá de El Chapo”, detalló.