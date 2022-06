L

a colaboración pasada contenía una aseveración tan poco comedida como veraz: a la gran parte de los individuos u organizaciones de la llamada clase política no les preocupan y les tienen sin cuidado las reglas más elementales de esa disciplina a la que sencillamente llamamos gramática. Alguien me comentó: ¿si no les importan ni las normas constitucionales, por qué habrían de preocuparles unas simples sugerencias para que su comunicación pueda ser inteligible? Es cierto, si no las cumplen lo más grave que podría acontecer es que sus oyentes no los comprendieran, pero ¿y eso qué importa? Su objetivo es menos pretencioso: la gente no tiene que entender, baste con que lea o mire los mensajes y, sin entenderlos, los acepte, actúe en consecuencia y no chiste. ¿Alguna duda?