Lunes 27 de junio de 2022, p. 24

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció anoche una reducción de los precios de combustibles, aunque en un porcentaje menor al que piden miles de indígenas que protestan desde hace 14 días, y advirtió que la policía y las fuerzas armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden .

Horas antes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó que el paro nacional continuará hasta obtener todas las respuestas a las 10 demandas que planteó, entre ellas la reducción de los precios de los combustibles en momentos en que el Congreso reanudó el debate sobre la posible destitución de Lasso.

Antes del anuncio del mandatario, el ministerio de Energía advirtió que Ecuador podría dejar de producir petróleo en las próximas 48 horas de continuar las protestas indígenas que han incluido la toma de pozos. El ministerio de Producción añadió que las pérdidas para el sector productivo –público y privado– alcanzan 500 millones de dólares.

En un mensaje transmitido por radio y televisión al filo de las 10 de la noche, Lasso expuso: todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la pieza angular que mantiene el conflicto, y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana .

E informó: “he decidido reducir el precio del galón de gasolina Extra y Ecopaís en 10 centavos (de dólar) y el diésel también en 10 centavos.

La Conaie exige que los precios se congelen y se fije la tarifa de la gasolina Extra y Ecopaís en 2.10 dólares y el diésel quede en 1.50 dólares. El precio actual del galón de gasolina Extra y Ecopaís es de 2.55 dólares, y el del diésel 1.90.

Lasso destacó que el fin de semana adoptó medidas, entre ellas derogar el estado de emergencia en seis provincias, pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo , y amenazó: nuestra policía nacional y nuestras fuerzas armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y trabajar y prosperar .

Antes, en declaraciones a CNN el mandatario acusó que la violencia a raíz de las recientes protestas en su contra fueron acordadas por el ex presidente Rafael Correa y el líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Conaie. Al cierre de esta edición no se conocía la reacción de la Conaie al anuncio y amenazas de Lasso.

Desde la Universidad Central del Ecuador, zona de paz y asistencia humanitaria para el movimiento indígena y campesino de otras provincias, Iza agradeció a quienes continúan en el paro en los territorios y en Quito, donde habitantes de muchos barrios apoyan el levantamiento popular con alimentos y otros insumos.

Iza reconoció el desabasto generado en la capital por los días de protestas y anunció la resolución tomada de trasladar productos del campo a la ciudad, para compartir solidariamente, como hacen los quiteños con los movilizados. En Twitter, Iza solicitó a la Cruz Roja facilitar un corredor logístico y humanitario para el paso de insumos médicos, ambulancias, gas de uso doméstico y todo lo que signifique emergencia . El líder indígena recorrió puntos de reunión, donde afirmó: estamos aquí para llevar los 10 puntos como respuesta a nuestros compañeros .

En cuanto al paro, Iza anunció que las movilizaciones continuarán hoy, y advirtió que sólo regresarán a sus comunidades cuando se cumpla lo planteado en la agenda de la Conaie: bajar el precio del combustible y el costo de la canasta básica, mayor valor a los productos de los campesinos, prohibición de minería en zonas de protección hídrica y territorios de pueblos autóctonos, entre otros temas.

Les pido mucha solidaridad entre todos. Nos hemos jugado la vida y la libertad, pero vamos a seguir en esta lucha por los 10 puntos de la agenda , enfatizó. Que no se confunda, si regresamos será con una ganancia para el pueblo. Si no hay eso, no nos vamos de Quito , insistió.

Reconoció los pasos dados por el gobierno como la firma de decretos para controlar la especulación, declarar en emergencia la Salud Pública, condonar deudas hasta los tres mil dólares, bajar costo de la urea al 50 por ciento y de presupuesto para la Educación Intercultural. No obstante, recalcó que falta lo más importante, relacionado con el combustible, los créditos, la minería y el alto costo de la vida.