Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de junio de 2022, p. 29

Toluca, Méx., A poco menos de un año de que se celebren los comicios que renovarán la gubernatura del estado de México, es notable la efervescencia que se vive en varios sectores. Una decena de aspirantes a suceder a Alfredo del Mazo, pertenecientes a todos los partidos, han iniciado intensas campañas de promoción en redes sociales; además, encabezan actos públicos y privados para posicionarse entre el electorado.

A diario, los aspirantes difunden sus reuniones con jóvenes, estudiantes, amas de casa, transportistas y militantes de sus partidos, a quienes pretenden convencer de que son la mejor opción para representarlos en la elección constitucional del 4 de junio de 2023, que se prevé será la más competida de la historia.

El estado de México es el más poblado del país, y por ende el que tiene la mayor lista nominal, con más de 12 millones de electores. Aunque la alternancia ya es una práctica común en los municipios mexiquenses, a nivel estatal nunca ha gobernado un partido distinto al Revolucionario Institucional (PRI), que hasta hace cinco años fue hegemónico y en 2018 fue desplazado por Morena.

Luego de su estrepitosa caída en 2018, cuando ganó menos de la quinta parte de los municipios mexiquenses, el tricolor logró recuperarse en 2021 tras aliarse a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), lo que le permitió obtener triunfos en más de la mitad de las demarcaciones, incluidas Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Metepec y Cuautitlán Izcalli.

No obstante, Morena conservó los municipios más poblados, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Tultitlán. Asimismo, se mantuvo como la fuerza política con más votos en la entidad.

De forma inusual, el gobernador Del Mazo ha dado juego libre a los aspirantes del tricolor para que se promuevan. Antes, nadie se movía ni expresaba públicamente sus intenciones sino después del quinto informe del gobernador, en septiembre; ahora, el Ejecutivo estatal no sólo ha permitido que anuncien sus aspiraciones, sino que los ha alentado a hacerlo.

En este escenario, la secretaria estatal de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, ex presidenta del PRI mexiquense, utiliza la plataforma del Salario Rosa para estar constantemente en medios tradicionales y alternativos impulsando su imagen.

La diputada federal Ana Lilia Herrera, con apoyo de los ex gobernadores Arturo Montiel y Eruviel Ávila, recorre a diario la entidad en encuentros con jóvenes en escuelas públicas y privadas, con el pretexto de una nueva ley federal de la juventud, y se reúne con mujeres con apoyo de la asociación civil 50 + 1, dedicada a temas de género.

Ricardo Aguilar, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional priísta, tampoco desaprovecha actos públicos y privados para darse a conocer.

Ex edil de Huixquilucan confía en vencer a Morena

Enrique Vargas, ex presidente municipal panista de Huixquilucan, lleva más de cuatro años construyendo su candidatura. Ahora aparece como la única carta del panismo mexiquense, y no hay día en que no encabece actos para promoverse como el más capacitado para vencer a Morena.

Su campaña de posicionamiento incluye una intensa promoción en redes sociales y la construcción de una estructura territorial conocida como Red Vargas, con apoyo de un ex operador del PRI, Juan Pedro García.