Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 27 de junio de 2022, p. 2

Berenice Muñoz se mira en el espejo y no reconoce a la futbolista que quiso ser antes de retirarse.

Al principio le costaba entenderlo. Hubo situaciones que la sobrepasaron, como ser la primera en marcar un gol en la historia de la Liga Mx Femenil o llegar tan pronto a la selección mexicana. “Tenía que levantarme y seguir –dice– no podía rendirme”. Después de alejarse dos años del deporte que la hizo sentir una heroína, intentó volver pero fue imposible. Primero estaba mi salud mental , asienta.

En el final del torneo pasado con el Querétaro, Muñoz renunció al futbol porque, con 22 años de edad, prefirió estar en paz consigo misma. Ya no sentía la misma motivación , confiesa sin remordimiento; llegó un momento en el que no veía partidos, no quería ir a los estadios, ya no me importaba. Estaba en mi mundo. Dejé de hacer deporte por mucho tiempo, perdí masa muscular; subí de peso, y perdí técnica y velocidad. Sentí mucho ese cambio .

La delantera surgida del Pachuca se refugió en su familia, sus amigos y dos sicólogos que la ayudaron a entender que no era una máquina. Jugar en la Liga era un sueño , recuerda con cierta nostalgia. Yo sabía que no había logrado todo lo que quería. Hice el primer gol, llegué a la selección nacional Sub-20 y fui goleadora, pero necesitaba resolver asuntos más personales. Quería desaparecer el futbol profesional de mi vida .

Sus problemas, agravados por la presión de cámaras y micrófonos, coinciden en algún punto con el retiro de otra jugadora, Ana Paola López Yrigoyen, quien, en su carta de despedida –el 4 de este mes–, aseguraba que cuando la cabeza y las convicciones menguan, los pies terminan por hacer lo mismo .