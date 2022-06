Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 27 de junio de 2022, p. 8

El baile es el hilo conductor de los diferentes proyectos de la artista española Paola Bragado. Su trabajo en el entorno de las bailarinas, la mayoría inmigrantes, la ha llevado a ocuparse de strippers en Reno, Nevada; de las de danza árabe en España; de las llamadas a gogó , en los clubes de Ibiza, así como las de cabaret en Berlín, procedentes de Europa del Este.

“Siempre me llamaron la atención estos grupos de mujeres que realizan un trabajo digno, que nos atrae, que es el baile. No obstante, luego hay una segunda lectura en la que hay marginación hacia estos grupos. En un viaje de trabajo anterior a México di con un grupo de ficheras. Como mi hilo conductor es el baile me pareció perfecto seguir relatando en un sitio dentro de una cultura tan patriarcal como México. Se trata de una tradición muy bonita que, como muchas otras, se ha convertido en algo denigrante en el que se sufren tratos vejatorios”, expresa Bragado.

El resultado del proyecto se presenta con el título Mujer platillo: Qué crees, quedó amarillo, exposición multimedia montada en la galería Hydra. Bragado es fotógrafa; sin embargo, se desempeña con varios medios como instalación, acciones e intervención en fotografías.

Bragado, quien vino a estudiar una maestría en la Facultad de Arte y Diseño, se planteó cómo retratar a un grupo de ficheras sin que fuera ofensivo, ni un trabajo tipo documental que se ha hecho hasta la saciedad . Propuso, pues, hacer una serie de acciones como retratarlas con poses de yoga, como una forma de acercarse a ese grupo de trabajadoras.