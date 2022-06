L

a agenda del día se ha vuelto propiedad exclusiva del crimen organizado, sus violencias y barbaridades, a las que hace lastimero homenaje la persistente negación del presidente de los datos y cifras que definen nuestra cotidianidad con tristes recordatorios a Edmundo Valadés ( La muerte tiene permiso) y José Revueltas ( México: Una democracia bárbara).

Así, los días de la República buscan irla pasando, triste deseo de las cohortes de Morena que pretenden gobernar el Estado, sus instituciones y una densa malla de intereses reales, junto con las que de vez en vez emanan de los dichos empresariales que a ni buen deseo llegan.

La República no está bien. Tajante reconocimiento que debería ser fuente ineludible de todo discurso político, desde el poder y frente a él, por quienes buscan sucederlo. Por ahora no hay tal cosa, la información se vacía de significados y sus operadores, de políticos a opinadores, se dedican al peor de los asuntos para una República abrumada con tanta adversidad: desde banalizar la realidad y sus conflictos y contradicciones hasta trivializar el intercambio y las propias formas de gobierno del Estado y de la sociedad que, con no pocas expectativas, le otorgó un triunfo mayor en 2018.

Hoy, la legitimidad parece haber quedado atrás como preocupación y pretensión política central, considerada primordial por muchos, pero, sin eficacia que la suceda, la ecuación que organiza el gobierno del Estado pierde consistencia y validez.