as palomas se dispersan en cuanto Sandra se aproxima al pretil de la azotea. Se divierte observando desde esa altura a los transeúntes descorteses y apresurados, a los cargadores que al grito de va el golpe transportan en diablos de metal bultos de ropa o cajas repletas de mercancías que alimentan los puestos desmontables; a los mozos que, en camiseta y con los delantales enredados a la cintura, surten las órdenes de comida para los comerciantes.

Paredes viejas, edificios deshabitados, ruinas, hacinamiento, cláxones, pregones, risas: todo envuelto con el olor a cloaca y cebolla, al ritmo del reguetón y la cumbia con que se anuncian los vendedores de compactos: piratas que navegan por mares de cemento y de asfalto. Sandra conoce a muchos y se dirige a ellos por sus nombres o apodos. Para su diversión, les grita desde arriba. Al no obtener respuesta les arroja piedritas; enseguida se agacha para ocultarse y esconde su risa tapándose la boca con la mano, como una niña que en secreto celebra su mal comportamiento.

II

Sandra siente en la cara las primeras gotas de lluvia y vuelve al lavadero. Suspira resignada al ver la cantidad de ropa que tendrá que lavar y planchar, por encargo de algunas inquilinas, a cambio de una paga raquítica que siempre la deja en deuda con sus necesidades. Sin embargo, se considera afortunada, ya que no cubre renta por el cuarto de azotea donde vive. A cambio de esa ventaja, el administrador del edificio le pide que mantenga limpios pasillos y escaleras, además de repartir la correspondencia que el cartero desliza por debajo de la puerta.

Este aspecto de sus obligaciones es el que más le agrada, ya que le da un buen pretexto para sostener breves conversaciones con los inquilinos, la mayoría, personas que por su edad ya no pueden trabajar y pasan la mayor parte del día solas, esperando que regresen sus familiares de sus ocupaciones, o que aparezca Sandra para hablarle de sus temores y contrariedades. A veces también le relatan sus sueños.

Ella piensa que hace bien escuchándolos y le gusta que la tomen por confidente, excepto en el caso de doña Carolina. Siempre que sube a dejarle el recibo de la luz o algún aviso del banco, la mujer le pregunta si de casualidad no le llegó también una carta. Sandra niega y se disculpa, como si fuera la causante de que doña Caro –como la llama– no reciba el sobre que lleva años esperando.

Al notar el desconsuelo de la anciana ante la falta de correspondencia, se felicita por no tener a nadie a quien esperar. Sola estoy bien. Tengo un cuarto y no me falta chamba. ¿Qué más puedo pedir? –se dice, cuando necesita convencerse de que la vida que lleva le guarda motivos para ser feliz.

III

Sandra abre la llave del agua. En cuanto vierte jabón en polvo se forma una capa de espuma y hunde las manos en ella. Cuando las saca ve que están forradas con una especie de encaje blanco que de inmediato empieza a deshacerse. Le recuerda la fiesta de quince años colectiva, en la que participaron otras niñas que, como ella, habían podido lucir ropa de fiesta gracias a la recaudación organizada por un funcionario delegacional. No recuerda su nombre, sólo que era un licenciado de cabello abundante y ojos risueños.