Somos partidarios de la reconciliación nacional, pero no de forma incondicional. Primero debe haber verdad y justicia y, después, los familiares y víctimas podrán decidir si otorgan o no el perdón. Sólo en este caso podremos hablar de reconciliación.

La investigación, el juicio y el castigo de esa guerra sucia nos traerán la verdad y, si mantenemos la exigencia, también la justicia. Son demandas que los grupos de familiares y víctimas levantan con energía, clamando que no hay perdón ni olvido.

Manifestamos nuestro apoyo solidario con Assange y al mismo tiempo expresamos nuestra solidaridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador por su congruente voluntad política y con sentido humanista para interceder ante el presidente Biden por la libertad y el asilo político de Assange en México.

Le hace reflexionar cartón de El Fisgón

El Fisgón publicó el jueves pasado en La Jornada el cartón Salir de la trampa que trata sobre la realidad y la tele, mismo que me trajo a la memoria aquella interrogante que Ludovico Silva se hizo hace medio siglo en su texto Teoría y práctica de la ideología, en el sentido de qué pensaría Carlos Marx si se sentara frente a la tele y viera comerciales. No obvio en decir que el teórico venezolano no tuvo respuesta alguna, aunque poco más de dos décadas después Giovanni Sartori, en su texto Homo videns. La sociedad teledirigida esclareciera que la tele atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender .

También recordé eso de la caja idiota y lo que la actriz española Bibiana Fernández expresara: la caja no es tonta. Sólo es tonto el que la ve , aunque ya en este siglo el sociólogo Zygmunt Bauman, en su libro ¿Para qué sirve realmente un sociólogo?, nos dijera que mirar televisión es uno de los primeros deberes de los sociólogos .

En fin, el cartón de El Fisgón me hizo recordar y reflexionar sobre la realidad y la tele, mismas que, por fortuna, no siempre van de la mano.

Javier Cadena Cárdenas

