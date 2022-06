Los efectivos que había en Severodonietsk se repliegan desde el viernes hacia otra línea fortificada del frente, en cumplimiento de la orden del Ministerio de Defensa ucranio, que concluyó que ya no tenía sentido defender la ciudad. Destruidos sus tres puentes, era muy complicado evacuar a los pocos civiles que no han podido salir.

No será un repliegue fácil y presumiblemente el número de bajas ucranias puede ser considerable, bombardeados por la artillería y la aviación rusas. A la vez, parece muy lento el avance de las tropas rusas por tierra, que como reportan TASS y otras agencias noticiosas de este país, ya comenzaron a cruzar el río en balsas para entrar en la zona urbana de Lysychansik.

En el camino de la persecución se interpone una nueva zona industrial, la refinería de Lysychansik, presumible refugio de soldados ucranios y de habitantes de la ciudad que huyen, lo cual hace más complicado que pueda cumplirse el plan de rodear al ejército ucranio en esa región.

Durante los combates que se dieron en 2014 y 2015, en dos ocasiones el ejército ucranio quedó atrapado en cercos, lo que obligó al entonces presidente Petro Poroshenko a sentarse a negociar los llamados acuerdos de Minsk, ya enterrados definitivamente, en condiciones adversas que se tradujeron en la pérdida de facto de territorio (una tercera parte de las regiones de Donietsk y Lugansk, que no se subordinaron a Kiev y acabaron proclamándose independientes).

Es difícil saber si estamos en la antesala de que se repita la historia, cuando una eventual situación desesperada de un número elevado de soldados, que todavía es una posibilidad que no se ha dado, podría influir en que el presidente Volodymir Zelensky tire la toalla y pida negociar un alto el fuego bajo condiciones que no son las que él quisiera. O no hacerlo y sacrificar a sus soldados rodeados, presionado por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyos dirigentes no tienen empacho en afirmar que esta guerra terminará sólo con el triunfo de Ucrania.

No descartan una contraofensiva

Pero si la mayor parte de las tropas ucranias que se repliegan consiguen llegar a la nueva línea de defensa, junto con las esperadas partidas de armamento occidental, Kiev no va a renunciar a la tentación de iniciar una contraofensiva, según se desprende de numerosas opiniones de políticos y militares que pueden encontrarse estos días en los medios de comunicación de ese vecino país.