Raúl Robledo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 26 de junio de 2022

Monterrey, NL., La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzará a partir de la próxima semana a hacer inspecciones en el sector industrial de la entidad, a fin de que sean retiradas las concesiones a todas las compañías que no estén reguladas administrativa y fiscalmente, informó Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del organismo Cuenca del Río Bravo de la Conagua.

El funcionario destacó que por lo menos unas 60 grandes empresas no han aportado el caudal que se les ha solicitado para paliar la crisis hídrica en la entidad; mientras que otras ya han proporcionado a la red de distribución de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 500 litros por segundo.

Alatorre Cejudo estuvo con el gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, en el municipio de General Terán, donde los regantes de la región citrícola se comprometieron a ceder dos días al mes de sus derechos de agua del río Pilón, que es un equivalente a unos mil litros por segundo.

Samuel García reprueba la falta de solidaridad