México es atractivo por el T-MEC, por la preferencia arancelaria que tiene con Estados Unidos y por la cercanía geográfica y hasta ahí, porque no hay infraestructura, no hay inversión para desarrollar estos nuevos componentes de la nueva revolución tecnológica. México está en desventaja , dijo.

Destacó que Estados Unidos y Canadá aparentemente están captando las inversiones relativas a la relocalización.

Señaló que los principales países que han recibido inversión extranjera directa (IED) nueva durante el año pasado fueron Estados Unidos, mientras que China –de donde deberían salir capitales para concretar la deslocalización de algunas empresas– siguió en segundo lugar.

Recordó que México recibió 31 mil millones de dólares el año pasado, según la Secretaría de Economía. De ese monto, 45 por ciento fueron nuevas inversiones, el resto son reinversiones de utilidades o entre compañías.

La ventaja principal ventaja que ofrece en México es su localización, porque estamos al lado del mercado más grande del mundo que es Estados Unidos , dijo Ruiz Huarte.

El directivo reconoció que no hay apoyos concretos por parte del gobierno federal, aunque la Secretaría de Economía promueve las inversiones relacionadas con el nearshoring.

Martínez Cortés dijo que Taiwán tiene planes de invertir para desarrollar semiconductores, pero sólo es un proyecto.