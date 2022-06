Periódico La Jornada

Domingo 26 de junio de 2022, p. 14

Son numerosas las aplicaciones de préstamos de dinero en efectivo que se promocionan en redes sociales con la promesa de dar solución inmediata a problemas de dinero. Sin embargo, una vez que los usuarios recurren a estas aplicaciones, refieren que los intereses son altos, los tiempos de préstamos breves y los métodos de cobros insistentes, en algunos de casos incluso aunque se hayan realizado lo pagos correspondientes. Entre dichas plataformas se encuentran: PréstamosDeCrédito-YumiCash, iFectivo-Préstamos de crédito, Préstamo Rápido Mexicano, Préstamo de crédito-Superapoyo y CashCash-Préstamo de Crédito, entre otras. Aquí algunos testimonios:

Acoso a todos tus contactos

Una aplicación con unos intereses superaltos y sobre todo pocos días para pagar y el servicio es pésimo pero la cobranza superbuena... Amenazan y no ayudan en nada y sólo están marcando a todos tus contactos y hablando de mal modo. No les recomiendo para nada esta aplicación , relata el usuario Josue López.

No reconocen pagos

“Pagué con anticipación y aún no se ve reflejado siendo que ya pasaron dos días y no me han dado solución a esto. Ya mandé comprobante de mi pago –arriba de $5,000– y mis datos y no me resuelven nada. Pero sí me están recordando que hoy es mi fecha límite de pago, siendo que ya mostré con ticket que se liquidó”, expresa Estefany Noguez